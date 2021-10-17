Ультраоброблені продукти є чи не найпопулярнішими, але разом з тим вони найшкідливіші. Саме через надмірне споживання такої їжі у світі останні десятиліття спостерігаються зростання ожиріння та хронічних хвороб.

До теми Який тип харчування виявився найкориснішим для здоров'я: результати здивували вчених

Ультраоброблені продукти – це Їжа, яка повністю виготовляється промисловим способом. Такі продукти не містять нічого цільного – вони складаються з суміші масел, жирів, цукрів, крохмалю та білків. До них часто додають штучні ароматизатори, барвники, емульгатори, консерванти та інші добавки, які збільшують термін зберігання і розмір прибутку. Приклади поширених ультраперероблених продуктів: сосиски, ковбаси, чипси, локшина та пюре швидкого приготування.

Вчені з Державного університету Огайо (США) виявили, що подібний тип харчування не лише провокує ожиріння та підіймає рівень холестерину в крові, а й негативно впливає на здоров'я мозку і когнітивні функції у гризунів і приматів. Однак яким чином ультраоброблені продукти впливають на мозок, поки що невідомо.

Як проводили дослідження

Щурів у віці трьох місяців і двох років випадковим чином розподілили на кілька груп:

гризуни з першої групи мали звичайний раціон (32% білків, 54% складних вуглеводів (в основному пшениці) і 14% жирів). друга група харчувалась ультраобробленими продуктами (19,6% білка, 63,3% рафінованих вуглеводів (кукурудзяний крохмаль, патока і сахароза), а також 17,1% жирів). третя група харчувалась такою ж їжею, що і друга, але окрім цього їм давали добавку у вигляді докозагексаєнової кислоти (ДГК) – одна з трьох кислот класу омега-3, яка у великих кількостях міститься в лососі, оселедці, морських молюсках, водоростях тощо.

Ультраоброблена їжа призвела до втрати пам'яті

Через 28 днів молоді гризуни дещо набрали вагу, але не так сильно, як зрілі особини. В гіпокампі й мигдалеподібному тілі дорослих тварин, які споживали ультраобролені продукти без ДГК, сильно підвищилась активація генів, пов'язаних з потужним протизапальним білком і іншими маркерами запалення: IL-1β, CD11b, MHC класу II, CD86, NLRP3.

Окрім цього, у них виявили ознаки втрати пам'яті та порушення реакції.

Мигдалеподібне тіло у людей залучено в спогади, пов'язані з емоційними подіями, які викликають страх і тривогу. Якщо ця область мозку дисфункціональна, сигнали, які пророкують небезпеку, можуть бути втрачені, що призводить до неправильних рішень,

– повідомили дослідники.

У тримісячних щурів та у тих, яким до раціону додали жирні кислоти, такого не спостерігалось. Вчені вважають, що запобіганню втрати пам'яті у дорослих особин допомогла добавка з ДГК.