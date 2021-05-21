Поставка відбудеться протягом наступних 18 місяців. 1 мільярд вакцин з цього обсягу буде поставлений до кінця 2021 року.

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Голова правління і головний керівник Pfizer Альберт Бурла, передає Financial Post пояснив, що 2 мільярди доз будуть розподілені між бідними безкоштовно, а державами із середнім і низьким доходом – за зниженою ціною.

Pfizer і BioNTech зобов'язуються надати 2 млрд доз наших вакцин проти COVID-19 країнам із середнім і низьким рівнем доходів протягом наступних 18 місяців,

– сказав Альберт Бурла.

Видання пише, що багаті держави закуповують вакцину Pfizer по 20 доларів за дозу.

Вакцинація в Україні: коротко

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 20 травня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 18 913 людей. 6 287 з них отримали першу дозу вакцини, а 12 626 отримали другу дозу.

До слова, 18 травня в Україну прибуло 122 850 доз вакцини Pfizer в рамках механізму COVAX. У МОЗ заявляли, що очікується поставка всього близько 500 000 доз цього препарату протягом тижня.

Ще на початку року вакцину проти коронавірусу згодні були отримати 40% українців. Станом на травень кількість охочих суттєво збільшилась. Під час години запитань до уряду у Верховній Раді глава Кабміну розповів, що вакцину проти коронавірусу готові отримати більш ніж 60% громадян. Прем'єр-міністр вважає, що це досягнення.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу