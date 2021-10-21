Ефективність третьої дози проти симптоматичного перебігу коронавірусу склала 95,6%. Про це свідчать результати дослідження, у якому взяли участь 10 тисяч добровольців.

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Учасники були старше ніж 16 років – половина з них отримали вакцину, а половина плацебо. Реципієнти отримували третю дозу в середньому через 11 місяців після другої дози вакцини.

Результати дослідження:

Серед вакцинованих добровольців на коронавірус захворіли всього 5 людей.

Тим серед учасників дослідження, які отримували плацебо, заразилося 109 людей.

Третя доза ефективна серед літніх людей та проти штаму Дельта

Середній вік добровольців становив 53 роки, майже четвертина групи були старше 65 років. Ефективність третьої ін'єкції виявилась однаковою у всіх вікових групах та навіть серед людей з супутніми хворобами.

Дослідники підкреслили, що під час випробувань домінантним був Дельта-варіант коронавірусу.

Угур Шахін – генеральний директор BioNTech “Результати випробувань показують, що ревакцинація може зіграти важливу роль у стримуванні пандемії і повернення до нормального життя”.

Тим часом генеральний директор Pfizer Альберт Бурла переконаний, що бустерні дози "повинні зіграти вирішальну роль" в боротьбі з пандемією COVID-19.

Багато країн вже ввели бустерну дозу

Деякі країни, такі як Ізраїль, вже широко використовують бустерні дози. США і велика частина Європи дозволили третє щеплення літнім людям та людям з груп високого ризику.

Використання бустерної дози нині є предметом суперечок між урядами країн та ВООЗ. З одного боку, дослідження свідчать про переваги третього щеплення, а з іншого боку – бідні країни досі страждають від нестачі вакцин.

В Україні ще не впровадили використання додаткової дози COVID-вакцини. Але головний санлікар країни Ігор Кузін вважає, що Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики дозволить третє щеплення людям з ослабленим імунітетом.