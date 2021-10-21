Ефективність третьої дози проти симптоматичного перебігу коронавірусу склала 95,6%. Про це свідчать результати дослідження, у якому взяли участь 10 тисяч добровольців.

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Учасники були старше ніж 16 років – половина з них отримали вакцину, а половина плацебо. Реципієнти отримували третю дозу в середньому через 11 місяців після другої дози вакцини.

Результати дослідження:

  • Серед вакцинованих добровольців на коронавірус захворіли всього 5 людей.
  • Тим серед учасників дослідження, які отримували плацебо, заразилося 109 людей.

Третя доза ефективна серед літніх людей та проти штаму Дельта

Дослідники підкреслили, що під час випробувань домінантним був Дельта-варіант коронавірусу.

Угур Шахін – генеральний директор BioNTech

“Результати випробувань показують, що ревакцинація може зіграти важливу роль у стримуванні пандемії і повернення до нормального життя”.

Тим часом генеральний директор Pfizer Альберт Бурла переконаний, що бустерні дози "повинні зіграти вирішальну роль" в боротьбі з пандемією COVID-19.

Багато країн вже ввели бустерну дозу

Деякі країни, такі як Ізраїль, вже широко використовують бустерні дози. США і велика частина Європи дозволили третє щеплення літнім людям та людям з груп високого ризику.

Використання бустерної дози нині є предметом суперечок між урядами країн та ВООЗ. З одного боку, дослідження свідчать про переваги третього щеплення, а з іншого боку – бідні країни досі страждають від нестачі вакцин.

В Україні ще не впровадили використання додаткової дози COVID-вакцини. Але головний санлікар країни Ігор Кузін вважає, що Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики дозволить третє щеплення людям з ослабленим імунітетом.