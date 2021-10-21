Ефективність третьої дози проти симптоматичного перебігу коронавірусу склала 95,6%. Про це свідчать результати дослідження, у якому взяли участь 10 тисяч добровольців.
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Учасники були старше ніж 16 років – половина з них отримали вакцину, а половина плацебо. Реципієнти отримували третю дозу в середньому через 11 місяців після другої дози вакцини.
Результати дослідження:
- Серед вакцинованих добровольців на коронавірус захворіли всього 5 людей.
- Тим серед учасників дослідження, які отримували плацебо, заразилося 109 людей.
Третя доза ефективна серед літніх людей та проти штаму Дельта
Дослідники підкреслили, що під час випробувань домінантним був Дельта-варіант коронавірусу.
Угур Шахін – генеральний директор BioNTech
“Результати випробувань показують, що ревакцинація може зіграти важливу роль у стримуванні пандемії і повернення до нормального життя”.
Тим часом генеральний директор Pfizer Альберт Бурла переконаний, що бустерні дози "повинні зіграти вирішальну роль" в боротьбі з пандемією COVID-19.
Багато країн вже ввели бустерну дозу
Деякі країни, такі як Ізраїль, вже широко використовують бустерні дози. США і велика частина Європи дозволили третє щеплення літнім людям та людям з груп високого ризику.
Використання бустерної дози нині є предметом суперечок між урядами країн та ВООЗ. З одного боку, дослідження свідчать про переваги третього щеплення, а з іншого боку – бідні країни досі страждають від нестачі вакцин.
В Україні ще не впровадили використання додаткової дози COVID-вакцини. Але головний санлікар країни Ігор Кузін вважає, що Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики дозволить третє щеплення людям з ослабленим імунітетом.