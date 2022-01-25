Pfizer і BioNTech почали клінічні випробування особливої вакцини проти Омікрону

Фармацевтичні компанії Pfizer і BioNTech почали клінічні випробування нової специфічної вакцини проти коронавірусу.

Очікують, що вона захищатиме від штаму Омікрон. Тепер виробники планують оцінити, наскільки така вакцина безпечна, які є можливі побічні ефекти та рівень імунної відповіді організму.

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Як проходитиме дослідження

У дослідженні візьме учать 1 420 здорових дорослих у віці від 18 до 55 років. Саме випробування ділиться на 3 групи:

учасники першої отримали 2 дози вакцини Pfizer принаймні за 90 – 180 днів до дослідження. Тепер вони отримають одну – дві дози нової вакцини із захистом від Оміркону. у другій добровольці отримали 3 дози поточної вакцини Pfizer щонайменше за 3 місяці до цього. Тепер вони отримають одну дозу поточної вакцини Pfizer або специфічної вакцини від Омікрону. учасники третьої когорти не отримали жодної вакцини проти коронавірусу. Їх тричі щеплять новим препаратом-кандидатом.

Що кажуть у Pfizer про нову вакцину

"Хоча дослідження та реальні дані показують, що бустери продовжують забезпечувати високий рівень захисту від важких захворювань та госпіталізації через Омікрон, ми визнаємо необхідність бути готовими до того, що цей захист згодом ослабне", – заявила старша віцепрезидентка і керівниця відділу досліджень та розробок вакцин у Pfizer Катрін Янсен.

Європейський регулятор ще не визначив, чи доречним є виготовлення такої вакцини.

Нові дані доводять, що імунітет від COVID-19 при Омікроні слабшає швидше, ніж було з попередніми штамами. Про це заявив гендиректор та співзасновника BioNTech Угур Шахін.

Тож він переконаний, що потрібно "розробляти вакцину на основі варіантів, яка забезпечує такий самий рівень захисту від Омікрону, як від більш ранніх варіантів, але з більшою тривалістю захисту".

Раніше в компанії Pfizer заявляли, що їхню вакцину проти Омікрону створять вже навесні 2022 року.

Вакцина проти Омікрону від Moderna

Американська фармацевтична компанія Moderna теж працює над бустерною дозою вакцини проти коронавірусу, яка буде спрямована на штам Омікрон.

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