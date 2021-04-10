Pfizer та Coronavac в Україні: хто отримає вакцину цих виробників
Наразі в Україні вакцинують препаратом AstraZeneca (CoviShield). Однак, на жаль, є люди, котрі відмовилися від цього. В соціальних мережах лунає чимало закликів "Чекати на Pfizer". Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вже розповів, як буде розподілено перші партії вакцин компаній Pfizer та Coronavac.
Джерело:Українська правда
За словами Віктора Ляшка, 117 тисяч доз вакцини Pfizer прибудуть в Україну приблизно 14-15 квітня.
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Хто отримає вакцину від коронавірусу компанії Pfizer:
1) громадяни у будинках для людей похилого віку (жителі і працівників таких закладів), які підпадають під перший етап вакцинації;
2) працівники Державної служби надзвичайних ситуацій і Державної прикордонної служби, які підпадають під третій етап вакцинації.
Хто буде вакцинований препаратом Coronavac (215 тисяч доз вже в Україні)
1) люди з інвалідністю та ті, хто за ними доглядає;
2) люди, які працюватимуть на ЗНО-2021;
3) олімпійці та паралімпійці, які представлятимуть Україну на іграх 2021 року;
4) поліцейські.
Коротко про вакцини для українців
Очільник Міністерства охорони здоров'я зазначив, що наразі Україна підписала такі контракти:
- на 10 мільйонів доз – з компанією NovaVax,
- на 2 мільйони доз – з AstraZeneka/CoviShield,
- на 2 мільйони доз – щодо вакцини Sinovac,
- на 10 мільйонів доз – з компанією Pfizer.
Довідка: 25 березня Індія призупинила експорт вакцини AstraZeneca, виробленої Індійським інститутом сироватки. Все – через нестачу препарату на внутрішньому ринку.
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