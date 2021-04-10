Наразі в Україні вакцинують препаратом AstraZeneca (CoviShield). Однак, на жаль, є люди, котрі відмовилися від цього. В соціальних мережах лунає чимало закликів "Чекати на Pfizer". Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вже розповів, як буде розподілено перші партії вакцин компаній Pfizer та Coronavac.

За словами Віктора Ляшка, 117 тисяч доз вакцини Pfizer прибудуть в Україну приблизно 14-15 квітня.

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Хто отримає вакцину від коронавірусу компанії Pfizer:

1) громадяни у будинках для людей похилого віку (жителі і працівників таких закладів), які підпадають під перший етап вакцинації;

2) працівники Державної служби надзвичайних ситуацій і Державної прикордонної служби, які підпадають під третій етап вакцинації.

Хто буде вакцинований препаратом Coronavac (215 тисяч доз вже в Україні)

1) люди з інвалідністю та ті, хто за ними доглядає;

2) люди, які працюватимуть на ЗНО-2021;

3) олімпійці та паралімпійці, які представлятимуть Україну на іграх 2021 року;

4) поліцейські.

Коротко про вакцини для українців

Очільник Міністерства охорони здоров'я зазначив, що наразі Україна підписала такі контракти:

на 10 мільйонів доз – з компанією NovaVax,

на 2 мільйони доз – з AstraZeneka/CoviShield,

на 2 мільйони доз – щодо вакцини Sinovac,

на 10 мільйонів доз – з компанією Pfizer.

Довідка: 25 березня Індія призупинила експорт вакцини AstraZeneca, виробленої Індійським інститутом сироватки. Все – через нестачу препарату на внутрішньому ринку.