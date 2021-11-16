Pfizer дозволив виробляти ліки іншим компаніям
Угода дасть змогу полегшити додаткове виробництво та поширення цього препарату, доки вони очікують дозволу на використання від місцевих органів. Кваліфіковані виробники ліків у всьому світі зможуть забезпечити новим препаратом 95 країн.
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Угода будується на комплексній стратегії Pfizer, спрямованій на рівний доступ до вакцин та ліків проти COVID-19 для всіх людей, особливо для тих, хто живе у найбідніших частинах світу,
– йдеться на сайті компанії.
Що передбачає угода про виробництва ліків Pfizer в інших країнах
Угода виключає великі країни, які постраждали від руйнівних спалахів коронавірусу. Наприклад, поки бразильська фармацевтична компанія не отримає ліцензію на виробництво таблеток для експорту в інші країни, ліки будуть використовуватись тільки всередині країни.
Експерти заявили, що той факт, що угода була укладена ще до того, як таблетки Pfizer отримали дозвіл на використання в більшості країнах, може пришвидшити перемогу над пандемією.
Згідно з умовами угоди, Pfizer не отримуватиме прибуток за продажі в країнах з низьким рівнем доходу. Та відмовиться від нього поки в країні, де відбувається продаж, є надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров’я.
Що відомо про таблетки проти коронавірусу від Pfizer
Джерело: Pfizer
- Розробка перорального препарату Paxlovid велася у лабораторіях Pfizer 1,5 року.
- Ліки призначені для амбулаторного лікування з першого дня появи симптомів. Імовірно, пацієнтам буде рекомендовано прийом трьох таблеток двічі на день.
- Ефективність у зниженні ризику госпіталізації та смертності становила 89%.
- Також він виявився абсолютно безпечним – небажані явища, спричинені лікуванням, були зіставні між Paxlovid та плацебо.
- Зараз в багатьох країнах розпочали прискорену процедуру реєстрації цього препарату для лікування коронавірусної інфекції.