Pfizer дозволив іншим компаніям випускати свої таблетки проти коронавірусу

Американська компанія Pfizer підписала угоду з Патентним пулом лікарських засобів, яка дасть змогу іншим фармацевтичним підприємствам виробляти їхні експериментальні ліки проти коронавірусної інфекції COVID-19.

Pfizer дозволив виробляти ліки іншим компаніям

Угода дасть змогу полегшити додаткове виробництво та поширення цього препарату, доки вони очікують дозволу на використання від місцевих органів. Кваліфіковані виробники ліків у всьому світі зможуть забезпечити новим препаратом 95 країн.

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Угода будується на комплексній стратегії Pfizer, спрямованій на рівний доступ до вакцин та ліків проти COVID-19 для всіх людей, особливо для тих, хто живе у найбідніших частинах світу,

– йдеться на сайті компанії.

Що передбачає угода про виробництва ліків Pfizer в інших країнах

Угода виключає великі країни, які постраждали від руйнівних спалахів коронавірусу. Наприклад, поки бразильська фармацевтична компанія не отримає ліцензію на виробництво таблеток для експорту в інші країни, ліки будуть використовуватись тільки всередині країни.

Експерти заявили, що той факт, що угода була укладена ще до того, як таблетки Pfizer отримали дозвіл на використання в більшості країнах, може пришвидшити перемогу над пандемією.

Згідно з умовами угоди, Pfizer не отримуватиме прибуток за продажі в країнах з низьким рівнем доходу. Та відмовиться від нього поки в країні, де відбувається продаж, є надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров’я.

Що відомо про таблетки проти коронавірусу від Pfizer

Джерело: Pfizer