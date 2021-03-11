Американська компанія Pfizer заявила про готовність розпочати виробництво своєї вакцини проти COVID-19 в Індії. Наразі компанія шукає порозуміння з урядом Індії, який раніше не дав дозвіл на проведення додаткових досліджень на території країни.

Планується, що спільне виробництво вакцини покращить стосунки між урядом Індії та американською компанією.

Важливо Вакциною Pfizer-BioNTech потрібно буде щепитися регулярно

За останніми даними, вакцина проти COVID-19 виробництва компанії Pfizer досі не сертифікована в Індії. Компанія відкликала свою заявку на сертифікацію, адже уряд не дав дозвіл на проведення додаткових досліджень на території країни.

Попри відкликання сертифікації вакцини, Pfizer шукає шляхів порозуміння з індійським урядом. Компанія навіть розробила план виробництва вакцини та території Індії у співпраці з індійськими підприємствами.

Вимоги Pfizer до індійського уряду

Прискорена сертифікація препарату. Дозвіл на клінічні випробування. Відмова від регуляції ціни на кінцевий продукт та обмежень експорту.

Що відомо про компанію Pfizer? Це американська фармацевтична компанія, яку застували у 1849 році. Найвідоміші препарати компанії – ліки для боротьби з еректильною дисфункцією Viagra та очні краплі Visine. Загальний штат фармацевтичного гіганта по всьому світу налічує близько 86 тисяч співробітників.



Дані: Це американська фармацевтична компанія, яку застували у 1849 році. Найвідоміші препарати компанії – ліки для боротьби з еректильною дисфункцією Viagra та очні краплі Visine. Загальний штат фармацевтичного гіганта по всьому світу налічує близько 86 тисяч співробітників.Дані: Wikipedia

Зауважимо, що у лютому вакцина від виробників Pfizer та BioNTech пройшла реєстрацію в Україні. Це означає, що препарат можна офіційно та безперешкодно використовувати на території країни.