Pfizer готова виробляти свою вакцину в Індії, але є низка умов

Джерело:Times of India
Американська компанія Pfizer заявила про готовність розпочати виробництво своєї вакцини проти COVID-19 в Індії. Наразі компанія шукає порозуміння з урядом Індії, який раніше не дав дозвіл на проведення додаткових досліджень на території країни.
Планується, що спільне виробництво вакцини покращить стосунки між урядом Індії та американською компанією.
Важливо Вакциною Pfizer-BioNTech потрібно буде щепитися регулярно
За останніми даними, вакцина проти COVID-19 виробництва компанії Pfizer досі не сертифікована в Індії. Компанія відкликала свою заявку на сертифікацію, адже уряд не дав дозвіл на проведення додаткових досліджень на території країни.
Попри відкликання сертифікації вакцини, Pfizer шукає шляхів порозуміння з індійським урядом. Компанія навіть розробила план виробництва вакцини та території Індії у співпраці з індійськими підприємствами.
Зауважимо, що у лютому вакцина від виробників Pfizer та BioNTech пройшла реєстрацію в Україні. Це означає, що препарат можна офіційно та безперешкодно використовувати на території країни.