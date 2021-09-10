Про це заявила засновниця фармацевтичної компанії Pfizer Озлем Тюречі. Вона розповіла, що все йде за планом, а заяву про затвердження слід подавати якомога швидше.

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Там переконують, що дітей у віці від 5 до 11 років можна буде щеплювати вже у жовтні 2021 року.

У найближчі тижні ми представимо результати дослідження щодо дітей у віці від 5 до 11 років і подамо заявку на схвалення вакцини для цієї вікової групи, зокрема, в Європі,

– зазначила Тюречі.

Вакцина та сама, але доза менша

Препарат не буде відрізнятися складом від "дорослої" вакцини, але дітей щеплюватимуть меншими дозами. Також до кінця року компанія має провести клінічні дослідження з ефективності препарату для дітей від 6 місяців.

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Вакцинація дітей у світі: коротко

Від 6 вересня Куба стала першою країною в світі, де вакцинували дітей у віці від 2 років від COVID-19.

У Словаччині вакцинація тепер доступна для всіх школярів віком від 5 років.

В Україні наразі цього робити не поспішають. Варто зазначити, що у світі ще немає необхідних досліджень.