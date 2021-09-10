Pfizer готується представити COVID-вакцину для дітей від 5 до 11 років
Джерело:Kurier
Найближчим часом Pfizer планує представити вакцину від коронавірусу для дітей. Препарат відрізнятиметься лише дозуванням.
Про це заявила засновниця фармацевтичної компанії Pfizer Озлем Тюречі. Вона розповіла, що все йде за планом, а заяву про затвердження слід подавати якомога швидше.
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Там переконують, що дітей у віці від 5 до 11 років можна буде щеплювати вже у жовтні 2021 року.
У найближчі тижні ми представимо результати дослідження щодо дітей у віці від 5 до 11 років і подамо заявку на схвалення вакцини для цієї вікової групи, зокрема, в Європі,
– зазначила Тюречі.
Вакцина та сама, але доза менша
Препарат не буде відрізнятися складом від "дорослої" вакцини, але дітей щеплюватимуть меншими дозами. Також до кінця року компанія має провести клінічні дослідження з ефективності препарату для дітей від 6 місяців.
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Вакцинація дітей у світі: коротко
- Від 6 вересня Куба стала першою країною в світі, де вакцинували дітей у віці від 2 років від COVID-19.
- У Словаччині вакцинація тепер доступна для всіх школярів віком від 5 років.
- В Україні наразі цього робити не поспішають. Варто зазначити, що у світі ще немає необхідних досліджень.
Що відомо про коронавірус у дітей?Загалом вважається, що у дітей COVID-19 має легший перебіг. Однак для новонароджених та дітей раннього віку хвороба є більш небезпечною.
Важкими симптомами COVID-19 є кашель та температура, які супроводжуються задишкою. Також насиченість крові киснем нижче 92%. За словами медиків, критичний стан – коли є дихальна недостатність, енцефалопатія, серцева недостатність тощо.
Про причини ускладненої хвороби у дітей читайте у матеріалі.