Pfizer має намір сфокусуватися на препаратах, які будуть стимулювати імунну систему пацієнта для виявлення і знищення ракових клітин. Компанія вказала, що викупить всі акції Trillium, якими ще не володіє.

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Покупка виробника ліків: головне

На покупку витратять понад 2 мільярдів доларів. Pfizer інвестував 25 мільйонів доларів у Trillium ще у вересні 2020 року. Тоді компанія купила майже 2,3 мільйона звичайних акцій за ціною 10,88 долара за штуку.

Нинішня ціна – 2,3 мільярда доларів – включає націнку в 118% до середньої вартості паперів Trillium за 60 днів.

Що кажуть у компанії

Після оголошення про нову угоду гендиректор Trillium Ян Скварка заявив, що сподівається на швидший розвиток програм Trillium завдяки можливостям Pfizer.

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Що відомо про компанію Trillium Therapeutics

Trillium розробляє препарати для підвищення здатності вродженого імунітету виявляти і руйнувати ракові клітини.

Там створили речовини TTI-622 і TTI-621. Вони допомагають боротися з гематологічними злоякісними утвореннями – раковими захворюваннями, які вражають кров, кістковий мозок і лімфатичні вузли.

Зараз препарати від Trillium перебувають на ранніх стадіях випробувань.

Довідка. У 2020 році рак крові діагностували більш ніж у 1 мільйона людей по всьому світу, що склало 6% від загальної кількості діагностованих випадків раку.