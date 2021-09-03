Вчені порівняли концентрацію антитіл

Відповідні результати показало дослідження вчених Медичної школи Вірджинського університету. Водночас вчені застерегли не робити висновків про ефективність вакцини за рівнем антитіл.

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Вакцини обох виробників більше ніж на 90% захищають від важкого перебігу COVID-19 та смерті.

Вчені ставили на меті порівняти лише різницю в імунній реакції в людей різного віку на вакцини зі схожим принципом дії, а не з'ясувати їхню ефективність за рівнем антитіл.

Ми хотіли перевірити, чи доречно вимірювати титр антитіл після вакцинації, аби перевірити її ефективність. Наразі ми точно не знаємо, чи титр антитіл є надійним показником їхньої ефективності,

– зазначив імунолог Джеффрі Вілсон.

Є також Т-клітинний імунітет

Окрім захисту, який формують антитіла, є ще Т-клітинний імунітет, який грає не менш важливу роль у захисті проти COVID-19.

Дослідники проаналізували зразки крові в 1647 медичних працівників, які завершили курс вакцинації проти COVID-19. Зокрема, 688 медиків імунізували вакциною Moderna, а 959 з них – препаратом від Pfizer.

Результати показали, що концентрація антитіл після щеплення Pfizer була меншою, ніж після щеплення Moderna (45,9 мікрограм у мілілітрі проти 68,5 відповідно).

Різниця імунної відповіді залежно від віку

Також у групі вакцинованих Pfizer дослідники помітили, що в старших людей рівень антитіл був нижчий, ніж у молодших.

У групі щеплених Moderna таку різницю антитіл за віком не знайшли. Науковці підозрюють, що це може бути зумовлено втричі більшим вмістом мРНК вірусу в Moderna, ніж у Pfizer.

Проте в цьому дослідженні не перевіряли окремо рівень Т-клітин і В-клітин та антитіл, що покликані нейтралізувати вірусні інфекції.

Важливо! Що Moderna, що Pfizer є так званими "генетичними" вакцинами, які використовують частину ДНК вірусу SARS-CoV-2. Імунна система фіксує такий незнайомий фрагмент ДНК та навчається нейтралізувати його.

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