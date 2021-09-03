Вчені порівняли концентрацію антитіл
Відповідні результати показало дослідження вчених Медичної школи Вірджинського університету. Водночас вчені застерегли не робити висновків про ефективність вакцини за рівнем антитіл.
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Вчені ставили на меті порівняти лише різницю в імунній реакції в людей різного віку на вакцини зі схожим принципом дії, а не з'ясувати їхню ефективність за рівнем антитіл.
Ми хотіли перевірити, чи доречно вимірювати титр антитіл після вакцинації, аби перевірити її ефективність. Наразі ми точно не знаємо, чи титр антитіл є надійним показником їхньої ефективності,
– зазначив імунолог Джеффрі Вілсон.
Є також Т-клітинний імунітет
Окрім захисту, який формують антитіла, є ще Т-клітинний імунітет, який грає не менш важливу роль у захисті проти COVID-19.
Дослідники проаналізували зразки крові в 1647 медичних працівників, які завершили курс вакцинації проти COVID-19. Зокрема, 688 медиків імунізували вакциною Moderna, а 959 з них – препаратом від Pfizer.
Різниця імунної відповіді залежно від віку
Також у групі вакцинованих Pfizer дослідники помітили, що в старших людей рівень антитіл був нижчий, ніж у молодших.
У групі щеплених Moderna таку різницю антитіл за віком не знайшли. Науковці підозрюють, що це може бути зумовлено втричі більшим вмістом мРНК вірусу в Moderna, ніж у Pfizer.
Проте в цьому дослідженні не перевіряли окремо рівень Т-клітин і В-клітин та антитіл, що покликані нейтралізувати вірусні інфекції.
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