У відомстві кажуть, що частіше цей побічний ефект спостерігали у молодих чоловіків. Втім, не все так погано.

До теми Підтвердили ризик проблем з серцем після щеплення Pfizer і Moderna

Рідкісні побічні ефекти

Наразі фахівці помітили побічні ефекти 2 видів:

у частини вакцинових почався міокардит (запалення серцевого м'яза);

в іншої – перикардит (ураження зовнішньої оболонки серця).

Увага! Разом з тим, Комітет з безпеки з питань безпеки (PRAC) наголосив, що у міокардит та перикардит можуть виникати у дуже рідкісних випадках після вакцинації цими препаратами.

Зокрема, регулятор наводить такі дані:

зі 177 мільйонів людей, які отримали вакцину Pfizer-​BioNTech, міокардит розвинувся у 145 людей , перикардит – у 138;

людей, які отримали вакцину Pfizer-​BioNTech, міокардит розвинувся у , перикардит – у 138; на 20 мільйонів щеплених Moderna зареєстровано по 19 випадків першого і другого;

щеплених Moderna зареєстровано першого і другого; 5 людей померли. Всі вони були або літніми людьми, або мали супутні захворювання.

"Повідомлення про ці ускладнення дуже рідкісні. Зазвичай вони проявляються не надто сильно – пацієнт достатньо швидко відновлюється після стандартного лікування та відпочинку", – зазначили в агентстві.

Довідка. Ці симптоми, як правило, проявляються упродовж тижня – двох після отримання другої дози вакцини.

Переваг від вакцин більше

В агентстві також додали, що переваги вакцин від коронавірусу досі значно більше, ніж будь-яких потенційних ризиків. Разом з тим, лікарям та пацієнтам варто знати і про можливі проблеми.