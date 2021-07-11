У відомстві кажуть, що частіше цей побічний ефект спостерігали у молодих чоловіків. Втім, не все так погано.
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Рідкісні побічні ефекти
Наразі фахівці помітили побічні ефекти 2 видів:
- у частини вакцинових почався міокардит (запалення серцевого м'яза);
- в іншої – перикардит (ураження зовнішньої оболонки серця).
Зокрема, регулятор наводить такі дані:
- зі 177 мільйонів людей, які отримали вакцину Pfizer-BioNTech, міокардит розвинувся у 145 людей, перикардит – у 138;
- на 20 мільйонів щеплених Moderna зареєстровано по 19 випадків першого і другого;
- 5 людей померли. Всі вони були або літніми людьми, або мали супутні захворювання.
"Повідомлення про ці ускладнення дуже рідкісні. Зазвичай вони проявляються не надто сильно – пацієнт достатньо швидко відновлюється після стандартного лікування та відпочинку", – зазначили в агентстві.
Переваг від вакцин більше
В агентстві також додали, що переваги вакцин від коронавірусу досі значно більше, ніж будь-яких потенційних ризиків. Разом з тим, лікарям та пацієнтам варто знати і про можливі проблеми.
- задишка;
- сильне серцебиття (може бути нерегулярним);
- біль у грудях;
- втома.