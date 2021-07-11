Pfizer і Moderna може призвести до проблем із серцем: нові дані

11 липня 2021 , 10:40

Джерело:

ЕМА

У Європейському агентстві лікарських засобів (ЕМА) попередили про побічний ефект від вакцин Pfizer і Moderna. Зокрема, мовиться про проблеми із серцем.

У відомстві кажуть, що частіше цей побічний ефект спостерігали у молодих чоловіків. Втім, не все так погано.

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Рідкісні побічні ефекти

Наразі фахівці помітили побічні ефекти 2 видів:

  • у частини вакцинових почався міокардит (запалення серцевого м'яза);
  • в іншої – перикардит (ураження зовнішньої оболонки серця).
Увага! Разом з тим, Комітет з безпеки з питань безпеки (PRAC) наголосив, що у міокардит та перикардит можуть виникати у дуже рідкісних випадках після вакцинації цими препаратами.  

Зокрема, регулятор наводить такі дані:

  • зі 177 мільйонів людей, які отримали вакцину Pfizer-​BioNTech, міокардит розвинувся у 145 людей, перикардит – у 138;
  • на 20 мільйонів щеплених Moderna зареєстровано по 19 випадків першого і другого;
  • 5 людей померли. Всі вони були або літніми людьми, або мали супутні захворювання.

"Повідомлення про ці ускладнення дуже рідкісні. Зазвичай вони проявляються не надто сильно – пацієнт достатньо швидко відновлюється після стандартного лікування та відпочинку", – зазначили в агентстві.

Довідка. Ці симптоми, як правило, проявляються упродовж тижня – двох після отримання другої дози вакцини. 

Переваг від вакцин більше

В агентстві також додали, що переваги вакцин від коронавірусу досі значно більше, ніж будь-яких потенційних ризиків. Разом з тим, лікарям та пацієнтам варто знати і про можливі проблеми.

 
Міокардит та перикардит – основні симптоми
Симптоми можуть бути різними, найчастіші:
  • задишка;
  • сильне серцебиття (може бути нерегулярним);
  • біль у грудях;
  • втома.
Автор: Аліна Оліховська