Вчені дослідили, що вакцини проти коронавірусної інфекції від компаній Pfizer/BioNTech та Moderna щонайменше в 10 разів менш ефективні проти "південноафриканського" штаму В.1.351.

Результати лабораторного дослідження опубліковані медичному науковому журналі Nature.

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Відсоток захисних антитіл, які нейтралізували варіант під назвою B.1.351 і був порівняний з ефективністю препарату проти "оригінального штаму" коронавірусу, був у 12,4 раза нижчим після вакцини від Moderna і в 10,3 раза нижче після Pfizer.

Зауважимо, що реакція антитіл на обидві вакцини була незмінною щодо "британського" штаму коронавірусу.

Як проходило дослідження

Так, дослідники протестували вакцини на людях, у зразках крові яких, були виявлені штами коронавірусу, вперше знайдені в ПАР (В.1.351) та Великій Британії (В.1.1.7).

Вчені взяли 10 зразків крові у людей, які отримали дві дози вакцини Pfizer (через 28 днів після другої дози), і 12 зразків у тих, хто отримав дві дози вакцини Moderna (через 43 дні після другої дози).

Згодом вони порівняли, наскільки антитіла у зразках крові "нейтралізували" "оригінальний" коронавірус у порівнянні зі штамами В.1.1.7 та В.1.351.

Важливо! У попередніх дослідженнях раніше не фіксували такої низької ефективності вакцин проти нових варіантів коронавірусу. А у новому дослідженні розмір вибірки був невеликим.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу