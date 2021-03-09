Pfizer і Moderna показали низьку ефективність проти штаму коронавірусу з ПАР: дослідження

Джерело:Nature
Вчені дослідили, що вакцини проти коронавірусної інфекції від компаній Pfizer/BioNTech та Moderna щонайменше в 10 разів менш ефективні проти "південноафриканського" штаму В.1.351.
Результати лабораторного дослідження опубліковані медичному науковому журналі Nature.
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Відсоток захисних антитіл, які нейтралізували варіант під назвою B.1.351 і був порівняний з ефективністю препарату проти "оригінального штаму" коронавірусу, був у 12,4 раза нижчим після вакцини від Moderna і в 10,3 раза нижче після Pfizer.
Зауважимо, що реакція антитіл на обидві вакцини була незмінною щодо "британського" штаму коронавірусу.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу