Компанія Pfizer зобов’язалась поставити до 40 мільйонів доз вакцини проти COVID-19 до бідних та країн із середнім рівнем доходу. Цього вистачить для вакцинації всього 20 мільйонів людей.

Це домовленість з ВООЗ. Вакцини до бідних країн та країн з середнім рівнем доходу надходитимуть у рамках глобальної програми вакцинації COVAX. Про це повідомляє MedicalXpress.

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40 мільйонів доз вакцин мають бути доставлені впродовж 2021 року, починаючи з кінця березня.

Зобов'язання перед ВООЗ, проголошені на віртуальній пресконференції, є важливими. Оскільки Pfizer та BioNTech отримали від FDA перший дозвіл на розповсюдження вакцини ще всередині грудня. Це значно полегшує міжнародним групам охорони здоров'я та бідним країнам отримати терміновий дозвіл на екстрене використання.

До нині компанія Pfizer Inc. не зобов'язувалась надавати свою вакцину проти COVID-19 бідним країнам. Але цього тижня генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус розкритикував виробників препаратів за те, що ті забезпечують вакцинами переважно заможні країни, аби отримати прибуток.

Ми поділяємо місію COVAX і пишаємося тим, що працюємо разом, щоб країни, які розвиваються, мали такий самий доступ, як і решта світу,. Це наблизить нас ще на крок до припинення цієї глобальної пандемії,

– заявив генеральний директор Pfizer Альберт Бурла.

Представники Pfizer та BioNTech додали, що допоможуть системам охорони здоров'я впоратися з вакциною, яка вимагає дотримання суворих правил зберігання.

Чому для COVAX цього недостатньо:

40 мільйонів доз для вакцини, яка вимагає 2 щеплень – це крихітна частинка того, що потрібно для COVAX. Адже в рамках програми необхідно вакцинувати мільярди людей у ​​92 країнах з низьким та середнім рівнем доходу.

Раніше COVAX забезпечив доступ до майже 2 мільярдів доз вакцин від 5 інших виробників вакцин, а також додаткові можливості на ще 1 мільярд доз.

До слова, постачання вакцин в рамках COVAX до України повинно розпочатись у лютому-березні 2021 року.