У Pfizer назвали умову ефективності їхньої вакцини
Вакцина Pfizer/BioNTech може гарантувати ефективність імунізації до 95%, якщо друга ін’єкція буде зроблена не пізніше ніж за 3 тижні після першої.
Про це свідчать результати проведених досліджень Національної академії медицини Франції. Фахівці також склали перелік умов, яких повинні дотримуватись держави, які починають вакцинацію населення.
До теми Колективної імунізації у 2021 році ще не буде, – у ВООЗ пояснили, в чому проблема
Що передувало дослідженню
Попередньо науковці розкритикували рішення уряду Франції, за яким у рамках стратегії вакцинації проти COVID-19 другу ін'єкцію планували робити у період до 6 місяців. Це стосується, зокрема, однієї із сертифікованих у країні вакцин Pfizer/BioNTech.
Чому не варто затягувати із другою дозою
Національна академія медицини зробила висновок, що ця вакцина гарантуватиме заявлену виробником ефективність до 95%, якщо у рамках проведення 2 ін'єкцій, у випадку, якщо друге щеплення робитимуть у період не пізніше 3-х тижнів після першої.
Національна медична академія рекомендувала:
- Дотримуватися графіку вакцинації, встановленого виробником (21 день для Pfizer / BioNTech, 28 днів для Moderna);
- Відкласти введення другої дози лише за критичних обставин (відсутність доз) але не довше, ніж на 3 тижні;
- Зарезервувати необхідну кількість доз вакцини для людей у віці до 50 років;
- Посилити карантинні заходи, щоб будь-яка вакцинована особа уникала зараження перед введенням другої дози.
Поділитися новиною