Вакцина Pfizer/BioNTech може гарантувати ефективність імунізації до 95%, якщо друга ін’єкція буде зроблена не пізніше ніж за 3 тижні після першої.

Про це свідчать результати проведених досліджень Національної академії медицини Франції. Фахівці також склали перелік умов, яких повинні дотримуватись держави, які починають вакцинацію населення.

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Що передувало дослідженню

Попередньо науковці розкритикували рішення уряду Франції, за яким у рамках стратегії вакцинації проти COVID-19 другу ін'єкцію планували робити у період до 6 місяців. Це стосується, зокрема, однієї із сертифікованих у країні вакцин Pfizer/BioNTech.

Чому не варто затягувати із другою дозою

Національна академія медицини зробила висновок, що ця вакцина гарантуватиме заявлену виробником ефективність до 95%, якщо у рамках проведення 2 ін'єкцій, у випадку, якщо друге щеплення робитимуть у період не пізніше 3-х тижнів після першої.

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