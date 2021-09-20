Такі попередні результати дослідження оприлюднила компанія в понеділок, 20 вересня. Наразі вакцина доступна для людей віком від 12 років.

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Дослідження ефективності вакцини для дітей

В дослідженні брали участь 2 268 дітей віком від 5 до 11 років.

Вакцинація включала два щеплення з перервою у 21 день.

Доза вакцини для дитячих щеплень складала 10 мікрограмів, або третину дози для дорослих.

Побічні ефекти

Зазначається, що імунна відповідь та побічні ефекти у дітей віком від 5 до 11 років були майже ідентичні тим, що спостерігалися під час досліджень над людьми віком від 16 до 25 років.

Серед побічних ефектів можна відзначити:

втому;

головний біль;

біль у м'язах;

озноб;

лихоманку;

нудоту.

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Тож Pfizer планує незабаром подати документи на затвердження вакцини для дітей Федеральною адміністрацією США з контролю над продуктами та ліками (FDA). Оглядачі зазначають, що процедура затвердження може тривати декілька місяців.

"Ми прагнемо розширити захист, який забезпечується вакциною, на це молодше населення, за умови отримання дозволу регулюючих органів, особливо у зв'язку з тим, що ми відстежуємо поширення варіанта Дельта й істотну загрозу, яку він представляє для дітей", – заявив генеральний директор Pfizer Альберт Бурла

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