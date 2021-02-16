Україна отримала документи від компанії Pfizer, необхідні для реєстрації їхньої вакцини проти коронавірусу в країні. Дозвільні процедури планують провести впродовж наступних декількох днів.

Про це під час пресконференції, організованої Американсько-Українською Діловою радою, заявив очільник МОЗ України Максим Степанов.

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Максим Степанов “Я отримав повідомлення, що Pfizer подалася на реєстрацію і теж буде зареєстрована в найближчі декілька днів. Буквально мені щойно передали наші експерти, що отримали документи від Pfizer”.

Міністр пояснив, що після реєстрації вакцини в Україні препарат можуть ввозити на територію держави офіційно. Зокрема й комерційні компанії. Степанов запевнив, що "жодних перепон для цього не буде".

Очільник МОЗ також додав, що всі вакцини, які зареєстровані на території України, є безпечними.

До слова, нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що в Україні є 3 компанії, які здатні забезпечити умови для зберігання вакцини від Pfizer. Але їхні потужності обмежені 300 тисячами доз на тиждень. За розрахунками МОЗ, цього вистачить для дотримання циклічності використання та завозу нових партій.

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Чи готові українці вакцинуватися проти COVID-19 / Джерело: "Рейтинг" / Інфографіка 24 каналу