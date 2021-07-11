Pfizer повідомить про необхідність третьої дози вакцини, – ЗМІ

Корпорація Pfizer найближчим часом, ймовірно, оголосить про необхідність третьої дози препарату від коронавірусу для більш стійкого імунітету. Йдеться про бустерну дозу вакцини, яку рекомендуватимуть робити через 6 місяців після першої.

Бустерна доза вакцини

Попередньо компанія опублікувала звіт про ефективність введення третьої дози – титри антитіл внаслідок ревакцинації зростають в 5 – 10 разів після перших двох уколів.

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ЗМІ пишуть, що Pfizer проведе брифінг з американськими чиновниками від охорони здоров'я, щоб оголосити про потрібність цього бустерного щеплення.

У ньому, за словами співрозмовників видання, візьме участь в тому числі директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі.

BNT162b2 інша назва Cominarity Джерело: BioNTech Ефективність препарату проти легкої форми коронавірусу становить 91,3%. Проти важкої – 100%. Також важливо, що вона ефективна проти "південноафриканського" штаму. Діюча речовина препарату – мРНК. Це молекула, яка вчить клітини виробляти коронавірусні білки, які необхідні для формування імунітету.

Рекомендація стосується захисту проти мутованих версій коронавірус, зокрема Дельти. Ізраїльські вчені опублікували дані про те, що наразі наявні вакцини не дають максимального захисту, як від першопочаткового варіанту COVID-19.



Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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