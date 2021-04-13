Pfizer приїде в Україну цього тижня, – Степанов
Нині в Україні розпочалась вакцинація препаратом CoronaVac. Очільник МОЗ Максим Степанов розповів, що наступна на черзі – Pfizer-BioNTech.
Джерело:24 канал
Міністр охорони здоров'я розповів, що Pfizer приїде в Україну "найближчими днями". Постачання відбудуться в рамках механізму глобального розподілу вакцин COVAX.
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Максим Степанов
“ Наступну партію вакцин, яку ми очікуємо найближчими днями, якщо сказати вірніше, то вже на цьому тижні – вакцина компанії Pfizer".
COVAX підтвердило Україні постачання 8 мільйонів доз вакцин. Міністр розповів, що в рамках програми вже цього тижня в Україну надійде 177 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech. Її планують використовувати в будинках інтернатах та в будинках для осіб похилого віку.
Також Степанов заявив, що за 2021 рік МОЗ планує вакцинувати щонайменше 50% населення України. Хоч зізнається, що є проблема з постачанням препаратів.
Максим Степанов
“ Ми поставили собі за мету у 2021 році захистити не менше 50% громадян. А краще 70% громадян. Тобто провести щеплення саме для такої категорії громадян, щоб у нас почав формуватися колективний імунітет. Я точно знаю, що нам це під силу і що ми це зробимо”.
Міністр заявив, що медична система України повністю готова до такої вакцинальної кампанії. єдина проблема – постачання вакцин. Станом на квітень 2021 року в Україні законтрактовано 32 мільйони доз вакцин проти коронавірусу.
Вакцини яких виробників використовують та використовуватимуть в Україні:
- 10 мільйонів доз вакцини від компанії Pfizer – постачання впродовж року;
- 10 мільйонів доз вакцини Novavax – постачання якої почнуться в липні 2021 року;
- 3 мільйони доз вакцини Covishield (AstraZeneca) – 500 тисяч вже майже використали, ще 1,5 мільйона доз поставлять впродовж квітня-травня;
- 2 мільйони доз вакцини від компанії Sinovac (CoronaVac) – 215 тисяч доз вже прибули в Україні, використання препарату розпочалось 13 квітня;
- 8 мільйони доз вакцини з глобального механізму COVAX (різні виробники).
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