Нині в Україні розпочалась вакцинація препаратом CoronaVac. Очільник МОЗ Максим Степанов розповів, що наступна на черзі – Pfizer-BioNTech.

Міністр охорони здоров'я розповів, що Pfizer приїде в Україну "найближчими днями". Постачання відбудуться в рамках механізму глобального розподілу вакцин COVAX.

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Максим Степанов “ Наступну партію вакцин, яку ми очікуємо найближчими днями, якщо сказати вірніше, то вже на цьому тижні – вакцина компанії Pfizer".

COVAX підтвердило Україні постачання 8 мільйонів доз вакцин. Міністр розповів, що в рамках програми вже цього тижня в Україну надійде 177 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech. Її планують використовувати в будинках інтернатах та в будинках для осіб похилого віку.

Також Степанов заявив, що за 2021 рік МОЗ планує вакцинувати щонайменше 50% населення України. Хоч зізнається, що є проблема з постачанням препаратів.

Максим Степанов “ Ми поставили собі за мету у 2021 році захистити не менше 50% громадян. А краще 70% громадян. Тобто провести щеплення саме для такої категорії громадян, щоб у нас почав формуватися колективний імунітет. Я точно знаю, що нам це під силу і що ми це зробимо ”.

Міністр заявив, що медична система України повністю готова до такої вакцинальної кампанії. єдина проблема – постачання вакцин. Станом на квітень 2021 року в Україні законтрактовано 32 мільйони доз вакцин проти коронавірусу.

Вакцини яких виробників використовують та використовуватимуть в Україні: