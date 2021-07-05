У компанії зазначили: ще не доведено, що смерть могла бути результатом вакцинації. Адже 5 інших людей, що отримали такі ж щеплення, перебували в задовільному стані. Про це мовиться у заяві Pfizer, яку поширили іноземні ЗМІ.

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У компанії, зокрема, висловили співчуття родині померлого українця. Зауважили, що їхні думки – зараз разом із його сім’єю.

Ми дуже серйозно ставимося до побічних ефектів, потенційно пов'язаних із нашою вакциною від COVID-19. Ми відзначаємо, що в цьому випадку причинно-наслідковий зв'язок не встановлено. Серйозні випадки зі здоров'ям і смерть можуть бути не пов'язаними з вакциною,

– заявили у Pfizer.

Там додали, що сьогодні понад 400 мільйонів людей у всьому світі отримали щеплення їхньою вакциною.

"Важливо відзначити, що серйозні побічні ефекти, не пов'язані з вакциною, на жаль, можуть виникати з такою ж швидкістю, як і серед населення в цілому", – резюмували у Pfizer.

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