Смерть українця після вакцинації: у Pfizer зробили заяву
Джерело:Pfizer
Нещодавно у Вінниці після вакцинації проти коронавірусу помер 47-річний чоловік. Сталося це за 2 години після того як йому зробили щеплення. Компанія-виробник вакцини Pfizer/BioNTech прокоментувала інцидент.
У компанії зазначили: ще не доведено, що смерть могла бути результатом вакцинації. Адже 5 інших людей, що отримали такі ж щеплення, перебували в задовільному стані. Про це мовиться у заяві Pfizer, яку поширили іноземні ЗМІ.
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Смерть після вакцинації в Україні: заява Pfizer
У компанії, зокрема, висловили співчуття родині померлого українця. Зауважили, що їхні думки – зараз разом із його сім’єю.
Ми дуже серйозно ставимося до побічних ефектів, потенційно пов'язаних із нашою вакциною від COVID-19. Ми відзначаємо, що в цьому випадку причинно-наслідковий зв'язок не встановлено. Серйозні випадки зі здоров'ям і смерть можуть бути не пов'язаними з вакциною,
– заявили у Pfizer.
Там додали, що сьогодні понад 400 мільйонів людей у всьому світі отримали щеплення їхньою вакциною.
"Важливо відзначити, що серйозні побічні ефекти, не пов'язані з вакциною, на жаль, можуть виникати з такою ж швидкістю, як і серед населення в цілому", – резюмували у Pfizer.
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Коротко про смерть вакцинованого українця
- Трагедія сталася 2 липня. Цього ж дня відповідну інформацію оприлюднило МОЗ.
- За даними відомства, мобільна бригада вакцинувала пацієнта о 13:45. Протягом однієї години у нього не було жодних симптомів чи нарікань на самопочуття.
- Вже о 17:00 у чоловіка з'явились скарги на нудоту, втрата свідомості. А о 18:02 медики констатували його смерть.
- Голова комісії біобезпеки при РНБО Сергій Комісаренко не вважає, що смерть чоловіка є пов’язаною з американським препаратом. Однак, за його словами, цей випадок приверне увагу світу.
- Водночас він наголосив: необхідно провести детальне обстеження, а потім визначити причину смерті.
- Комісаренко додав, що раніше після щеплення препаратом AstraZeneca фіксували "два випадки тромбозу на мільйон". Натомість у Pfizer "цей відсоток був іще нижчим".