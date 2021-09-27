Досліджуватимуть препаратPF-07321332 на людях. Про це у компанії оголосили у понеділок, 27 вересня.

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За даними компанії, результати клінічного випробування першої фази показали, що PF-07321332 безпечний і добре переноситься.

Що відомо про нову фазу випробувань

Випробування фази 2/3 є частиною глобальної програми клінічних досліджень.

У ньому візьмуть участь 2 660 повнолітніх людей.

Всі вони живуть в разом з особою із підтвердженим SARS-CoV-2.

Учасників розділять на 2 групи: одним будуть давати препарат PF-07321332, іншим плацебо двічі на день протягом 5 чи 10 днів. Разом з тим, компанія не назвала країну, у якій проводить дослідження.

Основною метою є оцінити безпеку та ефективність для запобігання підтвердженого коронавірусу та його симптомів до 14 дня.

В умовах випробування цього препарату, ліки тестуватимуть у поєднанні з невеликою дозою ритонавіру – старішого препарату, який медики широко використовують для комбінованого лікування вірусних інфекцій.

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"У випадку успіху ми вважаємо, що ця терапія може допомогти зупинити вірус на ранній стадії – ще до того, як у нього з'явиться можливість широко розповсюдитися", – сказав президент науково-дослідних та медичних досліджень компанії Pfizer доктор Мікаель Дольстен.

Довідка. Pfizer та її конкуренти, зокрема американська компанія Merck&Co та швейцарська Roche Holding змагаються за розробку перших противірусних таблеток від коронавірусу.