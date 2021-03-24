Фармацевтична компанія Pfizer заявила, що почала досліджувати пероральний противірусний препарат для лікування COVID-19. Він може стати першими у світі ефективними ліками у вигляді пігулок проти вірусу.

Про це йдеться в пресрелізі компанії. У разі успішного випробування препарат можна буде застосовувати на ранніх стадіях захворювання, щоб запобігти ускладненням хвороби.

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Чому це важливо

Головний науковий співробітник Pfizer Мікаель Долстен наголосив, що боротьба з пандемією COVID-19 вимагає не лише профілактики за допомогою вакцини, але й лікування тих, хто вірусом уже заразився.

З огляду на спосіб мутації коронавірусу і тривалий глобальний вплив COVID-19, ймовірно, що доступ до терапевтичних засобів буде важливим як зараз, так і після пандемії,

– заявив Долстен.

Як відбувається дослідження

Цей препарат проходить першу фазу досліджень, його почали тестувати на здорових людях у США. Зазначається, що цей клінічний кандидат PF-07321332 продемонстрував потужну противірусну активність проти SARS-CoV-2, а також активність проти інших коронавірусів. Це вказує на потенціал для використання при лікуванні COVID-19.

Як діє препарат

У разі, якщо дослідження пройдуть успішно, препарат можна буде застосовувати на ранніх стадіях хвороби, щоб той заблокував розмноження коронавірусу. PF-07321332 – це інгібітор протеази, який запобігає розмноженню вірусу у клітинах.

У Pfizer пояснили, що інгібітори протеази вже використовують для таких вірусних інфекцій, як ВІЛ або гепатит С. Також у компанії додали, що також працюють над розробкою препарату від коронавірусу у вигляді ін'єкцій.