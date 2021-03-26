Pfizer розпочав випробування COVID-вакцини на дітях від шести місяців

Компанії Pfizer і BioNTech почали випробування вакцини проти коронавірусної інфекції на дітях віком від 6 місяців до 12 років.

Перші учасники випробовування вже отримали ін'єкції вакциною. Іноземні ЗМІ пишуть, що компанії планують розширити застосування препарату для дітей вікової категорії від 6 місяців до 12 років до початку 2022 року.

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Як буде проходити випробування вакцини на дітях

Pfizer і BioNTech планують спочатку протестувати безпеку своєї вакцини з подвійним введенням вакцини в трьох різних дозах (10, 20 і 30 мкг) в дослідженні фази I / II з 144 учасниками.

На наступному етапі дослідження компанії планують розширити кількість учасників випробувань до 4,5 тисяч.

На цьому етапі дослідники будуть перевіряти безпеку, переносимість та імунну відповідь, що генерується вакциною, ймовірно, шляхом вимірювання рівня антитіл у дітей.

Нагадаємо, що вакцина компаній Pfizer та BioNTech була дозволена регулюючими органами США в кінці грудня 2020 року для людей у ​​віці від 16 років.

До слова, тижнем раніше американська біотехнологічна компанія Moderna приступила до випробування своєї вакцини від коронавірусу на дітях у віці від 6 місяців до 12 років.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу