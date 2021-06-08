У дослідженні візьмуть участь близько 4,5 тисячі дітей у більш ніж 90 клінічних пунктах у США, Фінляндії, Польщі та Іспанії.

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Станом на початок червня 2021 року вакцину Pfizer дозволено застосовувати дітям з 12 років в Європі, США та Канаді.

Компанія заявила, що обрала дозу 10 мікрограмів для дітей у віці від 5 до 11 років та 3 мікрограми для немовлят у віковій групі від 6 місяців до п'яти.

Близько 7 мільйонів підлітків отримали принаймні одну дозу вакцини в США, повідомляє Центр контролю та профілактики захворювань США.

Також вчені в США та інших країнах вивчають можливість зв’язку між запаленням серця та вакцинами до мРНК, особливо у молодих чоловіків. Минулого тижня Міністерство охорони здоров‘я Ізраїлю заявило, що виявило незначну кількість випадків міокардиту, що спостерігалися переважно у молодих чоловіків, які отримували там вакцину Pfizer.

Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал