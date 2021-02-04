Представниця Pfizer запевнила, що "ніякого вакцинного нацизму не існує". Вона заявила, що компанія підписувала угоди залежно від черги.

Джерело: European Business Association Ukraine

Під час онлайн-зустрічі "Глобальний огляд економіки України" 4 лютого генеральна директорка Pfizer Ukraine Зоряна Цілик розповіла, чому компанія досі не підписала угоду з Україною.

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Цілик розповіла, що черга за Pfizer – величезна. І багато країн уклали угоди про постачання препарату ще в червні-липні, до початку другої стадії клінічних випробувань.

Вона додала, що Україні це також потрібно було робити раніше.

Це треба було трохи швидше робити. Але ми робимо дуже сильні зусилля, щоб ця вакцина була в Україні. Я можу сказати тільки те, що зараз відбуваються переговори й контрактування. Надія є і шанси хороші,

– заявила вона.

Вона також додала, що компанія не може почати дуже детальну комунікацію, оскільки препарат ще навіть не зареєстрований в Україні.

Вакцина Pfizer в Україні: що відомо

У лютому в Україну надійде 117 000 доз вакцини від Pfizer-BioNTech в рамках ініціативи COVAX.

Вакцина проти коронавірусу від Pfizer-BioNTech поставлятиметься в Україну у спеціальних боксах, які підтримують потрібну температуру, а саме -70°C і нижче.

Препарат одразу розподілять для вакцинації працівників лікарень, в яких надають допомогу пацієнтам з COVID-19.

Вакцинація в країні, скоріше за все, стартує 15 лютого.

Україна може звернутися до COVAX, аби отримувати додаткову партію Pfizer, але це вже буде наступна поставка – не раніше середини квітня.

Інформація взята з: 24 канал, European Business Association Ukraine, "Прямий" та фейсбуку Віктора Ляшка.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу