У Pfizer розробили вакцину для немовлят: що відомо про препарат

Німецька біотехнологічна компанія BioNTech готується до подання заявки на схвалення вакцини проти коронавірусу для дітей віком від 5 до 11 років. А також повідомили про завершення випробувань препарату для вакцинації немовлят.

BioNTech працює над захистом для дітей

Засновники компанії BioNTech Угур Шахін та Езлем Тюреджі анонсували, що в найближчі кілька тижнів оголосять результати ефективності та безпечності вакцинації дітей віком від 5 до 11 років. Розробники уже подали заявку на затвердження вакцини для цієї вікової групи.

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Вчені розробили вакцину для немовлят

У планах – підготовка вакцини для дітей віком від шести місяців. Водночас у BioNTech зазначають, що не знають, коли може початися загальна вакцинація дітей, адже для цього потрібне рішення державних медичних регуляторів.

До слова, вакцину Pfizer у травні схвалили регулятори в США та ЄС для підлітків віком від 12 до 15 років. Крім того, наприкінці липня в Ізраїлі дозволили щеплення вакциною Pfizer дітей віком від 5 років.

Ми вже готуємось до виробництва. Вакцина та ж, але в меншій дозі,

– розповіли вчені.

Moderna також анонсувала вакцину для дітей

Джерело: CNBC

Фармацевтична компанія Moderna також заявила про завершення випробувань COVID-вакцини для дітей.

Там планують представити на ринку вакцину для дітей віком від 6 до 11 років найближчим часом, а також випробовують вакцину для немовлят віком від 6 місяців.

Коли вакцини будуть на ринку: що кажуть регулятори

Джерело: The New York Times

На вимогу федеральних регуляторів два виробники вакцин проти коронавірусу розширюють масштаби своїх клінічних випробувань для дітей у віці від 5 до 11 років.

Це потрібно для виявлення рідкісних побічних ефектів, зокрема проблеми із запаленням серця, які виявилися у вакцинованих людей молодше 30 років.

Адміністрація з харчових продуктів та медикаментів повідомила Pfizer-BioNTech та Moderna про те, що обсяг та обсяг їхніх педіатричних досліджень, як це спочатку передбачалося, були недостатніми для виявлення рідкісних побічних ефектів.

Про які побічні реакції мова? Міокардит, запалення серцевого м'яза, перикардит, запалення слизової оболонки серця – в край рідкісні побічні реакції.

Тож регулятори повинні будуть збалансувати потенційні побічні ефекти вакцинації проти коронавірусу серед дітей.

Члени консультативного комітету CDC резюмували, що користь від щеплень для людей старше 12 років значно перевищує ризики, включаючи проблеми з серцем.

Відомо, що регулятор закликав фармкомпанії включити у дослідження 3 тисячі дітей у віці від 5 до 11 років.

Так, прессекретар компанії Moderna Рей Джордан підтвердив, що компанія планує розширити випробування, "щоб зареєструвати більшу базу даних щодо безпеки, що збільшує ймовірність виявлення більш рідкісних подій", і очікує схвалення запиту наприкінці цього року або на початку наступного.

Pfizer у цьому питанні просунулись далі, очікувати схвалення FDA на розширення екстреної авторизації вакцини там можуть до кінця вересня.

Перегляд усіх даних про безпеку та ефективність, ймовірно, займе у регуляторів щонайменше кілька тижнів.