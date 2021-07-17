Pfizer чи CoronaVac: нове дослідження показало рівень антитіл обох вакцин

У Гонконзі опублікували результати нового дослідження ефективності вакцин проти коронавірусу. Вчені вивчали імунну відповідь у людей, яких вакцинували двома препаратами: Pfizer і CoronaVac.

Вакцини формували різну кількість антитіл

Виявилось, ті, хто отримав Pfizer, мають у середньому в 10 разів більше антитіл, ніж вакциновані CoronaVac. Текст дослідження опублікували в медичному виданні The Lancet.

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Водночас вчені наголосили, що попри те зазвичай більша кількість антитіл означає кращий захист від коронавірусу у короткостроковій перспективі, досі невідомо, як ці показники корелюють із загальним захистом та ефективністю вакцин, адже існує також імунітет на клітинному рівні.

Деталі дослідження

Дослідження проводили за участі майже 1,5 тисячі медиків Гонконгу. У них брали зразки крові та оцінювали середній захист.

У тих, хто отримав Pfizer : рівень антитіл суттєво зріс після першої дози, а потім і після другої.

: рівень антитіл суттєво зріс після першої дози, а потім і після другої. У вакцинованих CoronaVac: зафіксували досить низьку кількість антитіл після першої дози та помірну після другої.

Навіть мінімальний захист кращий, ніж його відсутність

У середньому кількість антитіл у вакцинованих Pfizer була в 10 разів більшою, ніж у тих, кого щепили CoronaVac.

Водночас дослідники зазначили, що навіть низькі та помірні рівні антитіл все одно краще, аніж жодних.

Тому наголосили на необхідності вакцинації – варто вакцинуватися будь-яким доступним препаратом, а не чекати конкретної вакцини.

До слова, в Україні проводять щеплення трьома препаратами: AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer-BioNTech та CoronaVac/Sinovac Biotech. У Центрах масової вакцинації у більшості областей окрім препарату CoronaVac, з'явилась також вакцина від Pfizer.

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