Pfizer тимчасово скорочує поставки вакцини від COVID-19 в Європу
Компанія Pfizer з наступного тижня тимчасово скоротить поставки вакцини від коронавирусної інфекції по всій Європі.
Pfizer скоротить поставки вакцини в Європу, поки не модернізує свої виробничі потужності. Про це йдеться на сайті Інституту суспільної охорони здоров'я Норвегії.
Читайте також У Норвегії померли 23 людини після вакцинації від COVID-19
В інституті пояснили, що наступного тижня через скорочення Норвегія недоотримає 7,8 тисячі доз препарату.
На випадок виникнення непередбачених обставин у країні створили необхідний запас вакцини проти коронавірусу. Наразі в Інституті не знають, скільки часу буде потрібно компанії Pfizer, щоб повернути максимальну продуктивність виробництва.
Нагадаємо, що Європейське агентство лікарських засобів схвалило для застосування в країнах Європи вакцину Pfizer/BioNTech. У країнах Євросоюзу відразу після оформлення остаточного дозволу почалися поставки препарату.
Що відомо про вакцину від Pfizer та BioNTech
- Ефективність вакцини під час клінічних випробувань становила 95%. Рівень ефективності зберігався таким же навіть серед людей старше 75 років.
- Вакцина від цих компаній називається Comirnaty. Це двокомпонентний препарат, який вводять в руку двічі з інтервалом щонайменше 21 день.
- Найпоширеніші побічні ефекти при застосуванні препарату зазвичай легкої або середньої важкості й минають за декілька днів. Найчастіше це: біль та набряк у місці ін’єкції, втома, головний біль, біль у м’язах та суглобах, озноб та лихоманка.
- Вакцина від Pfizer та BioNTech 11 грудня отримала дозвіл на екстрене використання від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).
- 21 грудня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило препарат та рекомендувала його використання в країнах ЄС.
Поділитися новиною