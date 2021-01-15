Компанія Pfizer з наступного тижня тимчасово скоротить поставки вакцини від коронавирусної інфекції по всій Європі.

Pfizer скоротить поставки вакцини в Європу, поки не модернізує свої виробничі потужності. Про це йдеться на сайті Інституту суспільної охорони здоров'я Норвегії.

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В інституті пояснили, що наступного тижня через скорочення Норвегія недоотримає 7,8 тисячі доз препарату.

На випадок виникнення непередбачених обставин у країні створили необхідний запас вакцини проти коронавірусу. Наразі в Інституті не знають, скільки часу буде потрібно компанії Pfizer, щоб повернути максимальну продуктивність виробництва.

Нагадаємо, що Європейське агентство лікарських засобів схвалило для застосування в країнах Європи вакцину Pfizer/BioNTech. У країнах Євросоюзу відразу після оформлення остаточного дозволу почалися поставки препарату.

Що відомо про вакцину від Pfizer та BioNTech