Україна отримає перші дози вакцин за договором із Pfizer вже у травні. Перед цим надійдуть препарати цієї ж компанії у рамках ініціативи COVAX. Крім цього, є контракт на 10 мільйонів доз з компанією Novavax.

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов в ефірі "Право на владу" на 1+1. Відповідаючи нардепу Артуру Герасимову, він запропонував "спуститися на землю й подивитися, що відбувається у світі з поставками вакцин".

Зверніть увагу Степанов прогнозує до 30 тисяч COVID-хворих за добу в Україні найближчим часом

Урядовець звернув увагу на те, що відповідні контракти часто зриваються. Адже у світі не існує конкурентного ринку, компанії-виробники не завжди дотримуються поставок по конкретних датах.

"У нас були чіткі дати, наприклад, по AstraZeneca/Covishield. 1,5 мільйони доз мали приїхати до 31 березня. Після цього уряд Індії, по суті, наклав повну заборону на її експорт", – зазначив він.

Довідка. 25 березня Індія призупинила експорт вакцини AstraZeneca, виробленої Індійським інститутом сироватки. Все – через нестачу препарату на внутрішньому ринку.

Степанов висловився й щодо логістики для вакцини від Pfizer. За його словами, вже залучені компанії, які займатимуть її зберіганням на центральному складі та розвозкою.

Pfizer для у рамках COVAX

Міністр пояснив, коли в Україні з'являться перші 117 тисяч доз вакцини від Pfizer у рамках ініціативи COVAX. За попередньою інформацією, вони мають прибути 14 – 15 квітня.

За його словами, їх направлять у спеціалізовані будинки-інтернати, тобто для людей похилого віку та соціальних працівників. "Ніякої черги з політиків точно не буде", – запевнив Степанов.

Загальна ситуація по вакцинах для українців

Очільник Міністерства охорони здоров'я зазначив, що наразі Україна підписала такі контракти:

на 10 мільйонів доз – з компанією NovaVax;

на 2 мільйони доз – з AstraZeneka/CoviShield

на 2 мільйони доз – щодо вакцини Sinovak

на 10 мільйонів доз – з компанією Pfizer.

Коли говоримо про 3,9 мільярда у 2020 році, то на ці гроші законтрактували 14 мільйонів доз вакцин,

– зазначив Степанов.

"У бюджеті ми давали запит на 15,1 мільярда гривень для вакцинації. Коли ми зараз говоримо про 6,5 мільярдів гривень, які потрібні додатково, то вони будуть знайдені", – запевнив він.