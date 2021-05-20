Вікторія Сюмар згадала, що раніше у мережі були опубліковані дані з сайту Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) про те, кого вакцинують препаратом від Pfizer.

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Вакцину з найвищим рівнем захисту дають сьогодні не лікарям, які щоденно ризикують власним життям, не вчителям, не групам ризику. Її дають представникам влади. Все відбувається максимально просто, ніхто не створює ніяку логістику для масової вакцинації. Просто на територію міністерств і відомств приїжджає машина, автомобіль, де відбувається вакцинація,

– повідомила народна депутатка.

Сюмар зазначила, що мільйони українців сидять удома вже понад рік (зокрема пенсіонери, люди з важкими хворобами, онкохворі, зі складними формами гіпертонії чи діабету) і бояться вийти з дому.

За її словами, масова вакцинація Pfizer сьогодні відбувається в міністерствах і відомствах, в апараті РНБО, в МЗС.

"В цей час українські чиновники отримують другу дозу Pfizer. Для того, щоб отримати паспорти вакцинації та безперешкодно подорожувати до Європейського Союзу", – додала Сюмар.