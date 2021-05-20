Депутатка стверджує, що Pfizer в Україні отримують лише урядовці: чи відповідає це дійсності

Народна депутатка фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар заявила, що вакцину компанії Pfizer сьогодні нібито отримують в Україні лише члени уряду та чиновники міністерств.

Вікторія Сюмар згадала, що раніше у мережі були опубліковані дані з сайту Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) про те, кого вакцинують препаратом від Pfizer.

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Вакцину з найвищим рівнем захисту дають сьогодні не лікарям, які щоденно ризикують власним життям, не вчителям, не групам ризику. Її дають представникам влади,

– повідомила народна депутатка.

Журналісти 24 каналу намагаються отримати коментар Кабміну з цього приводу.

Сюмар зазначила, що мільйони українців сидять удома вже понад рік (зокрема пенсіонери, люди з важкими хворобами, онкохворі, зі складними формами гіпертонії чи діабету) і бояться вийти з дому.

За її словами, масова вакцинація Pfizer сьогодні начебто відбувається в міністерствах і відомствах, в апараті РНБО, в МЗС.

"В цей час українські чиновники отримують другу дозу Pfizer. Для того, щоб отримати паспорти вакцинації та безперешкодно подорожувати до Європейського Союзу", – додала Сюмар.