Pfizer в Україні: як транспортуватимуть та зберігатимуть "примхливу" вакцину

Джерело:фейсбук Віктора Ляшка
16 квітня в Україну доставили 117 тисяч доз COVID-вакцини Pfizer-BioNTech (Comirnaty). Ми отримали її в рамках механізму COVAX і це лише перша партія.
Віктор Ляшко розповів, що щеплення цим препаратом розпочнеться вже 18 квітня у Київській області. А з 19 квітня – по всій Україні.
До теми В Україну прибула перша партія вакцин Pfizer: фото, відео
В першу чергу нею вакцинуватимуть персонал і мешканців будинків для літніх людей. Після цього – працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників.
Вакцини розвозитимуть частинами. При першому розвезенні в кожен регіон відправлять по 1 170 доз у вакцини. Разом з вакцинами розвезуть розчин для їхнього розведення, шприци та коробки для безпечної утилізації медичних відходів.Вакцина виробництва Pfizer-BioNTech повинна зберігатися та транспортуватися за температури в межах від -60 °C до -80 °C.
Віктор Ляшко заявив, що Україна забезпечує відповідний температурний режим. Перевезенням перших 117 тисяч доз вакцини від Pfizer займатиметься приватна логістична компанія ТОВ "Фармасофт". Її обрали за допомогою відкритого тендеру проєкту "Безпечні та доступні ліки" (SAFEMed, USAID).
Термін зберігання в термічно стійкій транспортній тарі (термоконтейнері), який забезпечує підтримання температури менше -60°C, – до 30 днів з моменту доставлення. Але за умови регулярного поповнення термоконтейнера сухим льодом.
Терміни зберігання нерозведеної розмороженої вакцини:
Термін зберігання вакцини після розведення при температурі від +2°C до +25°C – 6 годин.