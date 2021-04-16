В Україну прибула перша партія вакцин Pfizer

16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech у розмірі 117 тисяч доз. Літак із препаратами прибув до аеропорту "Київ" близько 10 ранку.

Цю партію вакцин Pfizer-BioNTech поставили в Україну безкоштовно в рамках механізму COVAX. Загалом завдяки цій ініціативі ми повинні отримати 8 мільйонів доз вакцин від різних виробників.

До теми Потрібна буде третя доза вакцини проти COVID-19, а згодом і щорічна, – глава Pfizer

Хто отримає вакцину

Раніше Максим Степанов розповів, що Pfizer направлять у спеціалізовані будинки-інтернати, тобто для людей похилого віку та соціальних працівників. Після цього вакцину отримають співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій та прикордонники.

Нагадаємо, що Україна підписала угоду з компанією Pfizer на закупівлю 10 мільйонів доз вакцини. Постачання відбуватимуться впродовж року.

Ефективність вакцини Pfizer-BioNTech

Джерело: Pfizer

Вакцина Comirnaty (BNT162b2) розроблена на основі технології mRNA (матрична РНК). Вона продукує білки, які схожі з білками коронавірусу і здатні викликати імунну відповідь.

Це двовалентна вакцина. Тобто для імунізації необхідно 2 ін'єкції. Між 1 і 2 уколом має минути 3 тижні.

За останніми даними, ефективність препарату проти легкої форми коронавірусу становить 91,3%. Проти важкої – 100%.Також важливо, що вона ефективна проти "південноафриканського" штаму.

Є побоювання, що для зберігання вакцини необхідна наднизька температура – від -80 до -60°C. Але насправді розробники вже давно розв'язали цю проблему – для нерозбавлених заморожених флаконів транспортування і зберігання дозволяється й у звичайних морозильних камерах.

Склад вакцини Pfizer

Діюча речовина препарату – мРНК. Це молекула, яка вчить клітини виробляти коронавірусні білки, які необхідні для формування імунітету.

До складу препарату входять такі допоміжні речовини:

ALC-0315, ALC-0519 та холестерол – вони формують захисний бар’єр для активного інгредієнта і забезпечують його доставку у клітини;

DSPC – фосфоліпід, який підсилює дію активного компонента,

дигідрати фосфатів натрію та калію – буферні речовини, що стабілізують вакцину, щоб рівень кислотності збігався з рівнем нашого тіла;

хлориди натрію та калію – коригують сольовий баланс вакцини;

сахароза запобігає замерзанню та стабілізує вакцину;

вода для ін'єкцій.



План вакцинації від коронавірусу / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу