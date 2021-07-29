Третя доза Pfizer

Так, у Pfizer заявляють, що введення третьої дози вакцини за 6 місяців після другої, допомагає сформувати у 5 разів більше антитіл в організмі серед людей 18 – 55 років.

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А також в 11 разів більше антитіл серед людей 65 – 85 років.

Окрім того, в компанії запевняють, що після третьої дози вакцини ймовірність нейтралізації штаму коронавірусу Дельта може зрости аж до 100 разів, якщо порівняти з другою дозою. Вона нібито значно підсилює ефект препарату.

Однак ці дані ще не пройшли рецензування та не опубліковані у наукових виданнях, тож поки це лише заява самих виробників.

На тлі цього Pfizer також підвищила прогноз продажів своєї вакцини COVID-19 на 29% – до 33,5 мільярдів доларів.

Раніше. Адміністрація президента США Джо Байдена заявила, що розглядає низку заходів по боротьбі з пандемією коронавірусу. Зокрема, можливість третьої дози вакцини деяким групам населення. Міністерство охорони здоров'я України може також ухвалити таке рішення після результатів міжнародних досліджень.

Компанія Pfizer планує подати заяву на екстрене застосування третьої дози свого препарату вже у серпні 2021 року.

Що кажуть у ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я раніше закликали заможні країни не починати вакцинацію третіми дозами препаратів проти коронавірусу, поки бідніші країни не мають доступу до них.

Гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус зазначав, що "прірва в постачанні вакцин між бідними та багатими країнами є несправедливою".