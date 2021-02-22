Pfizer запрошує вагітних жінок до вакцинації проти COVID-19

Компанії Pfizer та BioNTech оголосили, що запрошують вагітних жінок отримати щеплення проти коронавірусу для проведення клінічних досліджень препарату.

Розробники вакцини планують залучити до участі близько 4 000 вагітних жінок з усього світу. Дослідження повинно завершитись до січня 2023 року.

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Чому це важливо

Дослідження показують, що без вакцинації вагітні жінки стикаються з вищим ризиком госпіталізації та смерті від COVID-19.

Одне дослідження показало, що рівень смертності внаслідок COVID-19 серед вагітних жінок в 13 разів вищий, ніж в інших пацієнток такого ж віку.

Я настійно рекомендую імунізувати всіх вагітних жінок, від початкового виявлення вагітності до терміну,

– заявив Боб Лахіта, професор медицини Нью-Йоркського медичного коледжу.

Він додав, що під час дослідження на тваринах не виявили доказів того, що вакцина якимось чином впливає на плаценту, плід або вагітність. Натомість ризики коронавірусу при вагітності беззаперечні.

Тепер, коли ми бачимо успішне первинне впровадження кампаній вакцини BNT162b2 по всьому світу, пора зробити наступний крок і розширити нашу клінічну програму на інші вразливі групи населення, такі як вагітні жінки, щоб потенційно захистити як і їх самих, так і майбутні покоління,

– заявив головний медичний директор BioNTech Озлем Тюречі.

У Pfizer також додали, що у найближчі місяці планують розпочати випробування вакцини на дітях молодшого віку. Також заплановані дослідження оцінки вакцини на людях з ослабленою імунною системою.