Ідея полягає в тому, щоб покращити нинішнє покоління вакцин проти грипу. Річ у тім, що нинішня ефективність таких препаратів становить 40 – 60%.
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Пандемія COVID-19 дозволила нам використовувати величезні наукові можливості мРНК. Грип залишається областю, в якій ми бачимо потребу у вакцинах, які могли б підвищити ефективність в будь-який сезон. Ми вважаємо, що мРНК – ідеальна технологія для розв'язання цієї проблеми,
– заявила керівниця відділу досліджень вакцин у компанії Pfizer Катрін Янсен.
Згідно із заявою компанії, до раннього етапу досліджень залучать понад 600 американців у віці від 65 до 85 років. Під час цього етапу Pfizer хоче порівняти безпеку і рівень імунної відповіді одно-, дво- і чотирьохвалентної мРНК-вакцини при різних рівнях дозування зі звичайною ліцензованою чотирьохвалентною вакциною.
Як розробляють нинішні вакцини проти грипу
Звичайні вакцини проти сезонного грипу зазвичай розробляють шляхом вирощування вірусу всередині курячих яєць або клітинах ссавців. Для розробки препаратів отримані віруси інактивують і обробляють.
Це складний шлях – окрім того, що вакцини викликають сильну реакцію, так ще й щороку потрібно розробляти інакші комбінації проти нових штамів.
Чим може допомогти мРНК
Особливість технології мРНК (рибонуклеїнової кислоти) полягає в тому, що для неї потрібна тільки генетична послідовність вірусу або його конкретна частина, що забезпечує швидше і гнучкіше виробництво.
Людське тіло зчитує генетичний код і створює вірус типу клітин, які готують імунітет бути готовим до загрози.
Pfizer почав роботу над мРНК- вакциною проти грипу ще у 2018 році. В майбутньому компанія планує вивчити ефективність мРНК проти інших респіраторних вірусів, раку і генетичних захворювань.
До слова, Moderna також працює над вакциною проти грипу на основі мРНК.