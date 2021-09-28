Pfizer запустила клінічні випробування нової вакцини проти грипу: в чому її особливість
Джерело:MedicalXpress
Американська фармацевтична компанія Pfizer заявила, що почала клінічні випробування вакцини проти грипу на основі мРНК. Тобто за тією ж технологією, як і їхня вакцина проти COVID-19.
Ідея полягає в тому, щоб покращити нинішнє покоління вакцин проти грипу. Річ у тім, що нинішня ефективність таких препаратів становить 40 – 60%.
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Пандемія COVID-19 дозволила нам використовувати величезні наукові можливості мРНК. Грип залишається областю, в якій ми бачимо потребу у вакцинах, які могли б підвищити ефективність в будь-який сезон. Ми вважаємо, що мРНК – ідеальна технологія для розв'язання цієї проблеми,
– заявила керівниця відділу досліджень вакцин у компанії Pfizer Катрін Янсен.
Згідно із заявою компанії, до раннього етапу досліджень залучать понад 600 американців у віці від 65 до 85 років. Під час цього етапу Pfizer хоче порівняти безпеку і рівень імунної відповіді одно-, дво- і чотирьохвалентної мРНК-вакцини при різних рівнях дозування зі звичайною ліцензованою чотирьохвалентною вакциною.
- Одновалентна вакцина – захищає проти одного штаму грипу,
- Двовалентна – проти двох штамів,
- Тривалентна – проти трьох,
- Чотирьохвалентна – проти чотирьох.
Як розробляють нинішні вакцини проти грипу
Звичайні вакцини проти сезонного грипу зазвичай розробляють шляхом вирощування вірусу всередині курячих яєць або клітинах ссавців. Для розробки препаратів отримані віруси інактивують і обробляють.
Це складний шлях – окрім того, що вакцини викликають сильну реакцію, так ще й щороку потрібно розробляти інакші комбінації проти нових штамів.
Чим може допомогти мРНК
Особливість технології мРНК (рибонуклеїнової кислоти) полягає в тому, що для неї потрібна тільки генетична послідовність вірусу або його конкретна частина, що забезпечує швидше і гнучкіше виробництво.
Людське тіло зчитує генетичний код і створює вірус типу клітин, які готують імунітет бути готовим до загрози.
Pfizer почав роботу над мРНК- вакциною проти грипу ще у 2018 році. В майбутньому компанія планує вивчити ефективність мРНК проти інших респіраторних вірусів, раку і генетичних захворювань.
До слова, Moderna також працює над вакциною проти грипу на основі мРНК.