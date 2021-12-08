Принаймні на це вказують попередні лабораторні дослідження. Втім дані, опубліковані в середу, 8 грудня, ще не перевірили.
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Вакцинація та Омікрон
Так, вчені відібрали зразки крові від людей, які отримали дві та три дози вакцини проти коронавірусу через 3 тижні після їхньої другої дози або через 1 місяць після третьої дози.
В середньому вони показали, що захист перших знижується більш ніж у 25 разів.
Це вказує на те, що двох доз може бути недостатньо для захисту проти зараження варіантом Омікрон,
– мовиться у пресрелізі компанії.
Втім у Pfizer заявили, що дві дози все ще можуть захистити від важкого перебігу недуги та госпіталізації. Однак, необхідна третя – бустерна – доза вакцини, сказав голова та генеральний директор Pfizer Альберт Бурла.
Він додав, що повна вакцинація якомога більшої кількості людей та бустерна доза – залишаються найкращим заходом для запобігання поширенню COVID-19.
Щеплення проти Омікрону
- Pfizer і BioNTech продовжують розробляти вакцину для варіанта Омікрон. Заявляють, що вона може бути доступною до березня 2022 року.
- У ВООЗ вважають, що нема потреби у тому, щоб розробляти цілковито нову вакцину через варіант Омікрон. Досить доопрацювати ті, які вже є.
- Попри це, про розробку нової вакцини також повідомила інша фармкомпанія – Moderna.
Важливість вакцинації / Інфографіка 24 каналу
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