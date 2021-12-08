У Pfizer заявили, що двох доз вакцини для Омікрону – недостатньо

У компанії Pfizer заявили, що дві дози їхньої вакцини проти коронавірусу можуть не забезпечити достатнього захисту від штаму Омікрон. Однак захист покращується після бустерної.

Принаймні на це вказують попередні лабораторні дослідження. Втім дані, опубліковані в середу, 8 грудня, ще не перевірили.

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Вакцинація та Омікрон

Так, вчені відібрали зразки крові від людей, які отримали дві та три дози вакцини проти коронавірусу через 3 тижні після їхньої другої дози або через 1 місяць після третьої дози.

В середньому вони показали, що захист перших знижується більш ніж у 25 разів.

Це вказує на те, що двох доз може бути недостатньо для захисту проти зараження варіантом Омікрон,

– мовиться у пресрелізі компанії.

Втім у Pfizer заявили, що дві дози все ще можуть захистити від важкого перебігу недуги та госпіталізації. Однак, необхідна третя – бустерна – доза вакцини, сказав голова та генеральний директор Pfizer Альберт Бурла.

Він додав, що повна вакцинація якомога більшої кількості людей та бустерна доза – залишаються найкращим заходом для запобігання поширенню COVID-19.

Щеплення проти Омікрону

Pfizer і BioNTech продовжують розробляти вакцину для варіанта Омікрон. Заявляють, що вона може бути доступною до березня 2022 року.

У ВООЗ вважають, що нема потреби у тому, щоб розробляти цілковито нову вакцину через варіант Омікрон. Досить доопрацювати ті, які вже є.

Попри це, про розробку нової вакцини також повідомила інша фармкомпанія – Moderna.

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили, що вже існуючі вакцини від коронавірусу як і раніше мають захищати від недуги. Зокрема, від тяжкого перебігу хвороби у випадку зараження штамом Омікрон, оскільки доказів низької ефективності препаратів проти нового варіанту не виявили.

Важливість вакцинації / Інфографіка 24 каналу

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