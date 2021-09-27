У Pfizer заявили, що пандемія коронавірусу закінчиться у 2022 році

Уже через рік більшість жителів планети зможуть повернутися до нормального повсякденного життя і жити, як і раніше – без карантину і обмежень, пов'язаних з коронавірусом.

Так можна буде сказати, що пандемії прийде кінець вже протягом 2022 року. Таку думку висловив гендиректор корпорації Pfizer Альберт Бурла.

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Він сподівається, що цього можна досягти завдяки вакцинації. Так людство зможе повернутися до "докарантинних" часів всього за рік. При цьому він уточнив, що звичайно ж, не можна говорити про те, що мутувати коронавірус не буде і про небезпечну хворобу можна буде забути.

Я не думаю, що це означає, що штами більше не будуть з'являтися і ми зможемо жити без щеплень,

– заявив Альберт Бурла.

Він пояснив, що через те, що нові варіанти недуги можуть продовжувати з'являтись, може статися так, що потрібно буде щороку вакцинуватися проти COVID-19. Тому без щеплень жити не вийде.

Також директор Pfizer стверджує, що вакцинація третьою дозою груп ризику та працівників критичних галузей не вплине на перебіг вакцинації у світі.

США стала однією з перших країн, де нещодавно дозволили щеплення третьою дозою вакцини проти COVID-19 для окремих категорій населення.