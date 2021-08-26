Співпраця стартує негайно

У повідомленні пресслужби йдеться, що для спрощення залучення Eurofarma у виробничий процес, передача технології, встановлення обладнання почнуть негайно.

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Що відомо про умови угоди

Згідно з угодою, Eurofarma отримає активний компонент вакцини з США.

Виробництво препарату стартує у 2022 році.

Очікується, що після виходу на повну потужність, щорічно бразильська фармкомпанія вироблятиме понад 100 мільйонів доз вакцини Pfizer.

Вся продукція буде поставлятися виключно на латиноамериканський ринок,

– зазначили у Pfizer.

Останні новини про вакцину Pfizer

Нове дослідження американських вчених показало, що ефективність вакцин проти коронавірусу виробництва Pfizer і Moderna впала з 91% до 66%.

Федеральна адміністрація США з контролю над харчовими продуктами та ліками (FDA) повністю схвалила вакцину проти коронавірусу від компаній Pfizer та BioNTech. Щоправда, лише для людей у віці від 16 років.

У FDA заявили, що вакцина Pfizer "відповідає високим стандартам безпеки, ефективності та виробничої якості".

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