Pfizer знизили ефективність вакцини, але препарат захищає від "південноафриканського" штаму
Компанії Pfizer і BioNTech заявили, що їхня вакцина проти коронавірусу ефективна приблизно на 91% і захищає від штаму коронавірусу з ПАР. Про це свідчать оновлені дані випробувань.
Джерело:CNBC
Окрім цього, представники компаній заявили, що препарат був на 100% ефективний в профілактиці захворювань серед учасників випробування в Південній Африці, де домінує новий варіант під назвою B1351. Але кількість добровольців була відносно невеликою – 800.
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У листопаді Pfizer-BioNTech повідомляли, що рівень ефективності препарату становить 95%. Тоді в дослідженнях взяли участь 44 000 людини. Натомість нині компанії заявили про 91,3% ефективності. Ефективність впала через те, що світом поширились нові мутації SARS-CoV-2.
Головний виконавчий директор Pfizer Альберт Бурла додав, що оновлені результати, які містять дані про ще понад 1 000 людей, дозволяють вакцині претендувати на повне схвалення регулювальних органів США.
Зауважимо, що станом на 1 квітня вакцина дозволена Pfizer-BioNTech Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США в екстрених випадках.
Дані випробувань надають перші клінічні результати, які свідчать про те, що вакцина може ефективно захищати від циркулюючих нині варіантів, що є критичним фактором для досягнення колективного імунітету і припинення цієї пандемії для світового населення,
– заявив виконавчий директор BioNTech Угур Сахін.
Напередодні розробники заявили, що вакцина безпечна й ефективна для дітей віком від 12 до 15 років.
Небезпечні штами коронавірусу SARS-CoV-2
- Нині мутація коронавірусу D614G є домінантною. Її зафіксували ще на початку 2020 року і відтоді вона поширилась по всьому світу. Вчені вважають, що вона зробила коронавірус у 8 разів заразнішим.
- Натомість "британський" штам коронавірусу N501Y, за попередніми даними, на 64% смертельніший за інші штами COVID-19.
- Також є пересторога стосовно південноафриканського штаму. Хоч він і не є смертельнішим за оригінальний штам, він на 50% заразніший. Вчені також непокояться, що він може мати стійкість до антитіл. Якщо це дійсно так, то у випадку поширення цього штаму підвищується ризик виникнення повторних інфекцій.
- Варто зауважити, що більшість виявлених мутацій коронавірусу є незначними та не становлять небезпеки.
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