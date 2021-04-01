Pfizer знизили ефективність вакцини, але препарат захищає від "південноафриканського" штаму

Компанії Pfizer і BioNTech заявили, що їхня вакцина проти коронавірусу ефективна приблизно на 91% і захищає від штаму коронавірусу з ПАР. Про це свідчать оновлені дані випробувань.

Окрім цього, представники компаній заявили, що препарат був на 100% ефективний в профілактиці захворювань серед учасників випробування в Південній Африці, де домінує новий варіант під назвою B1351. Але кількість добровольців була відносно невеликою – 800.

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У листопаді Pfizer-BioNTech повідомляли, що рівень ефективності препарату становить 95%. Тоді в дослідженнях взяли участь 44 000 людини. Натомість нині компанії заявили про 91,3% ефективності. Ефективність впала через те, що світом поширились нові мутації SARS-CoV-2.

Головний виконавчий директор Pfizer Альберт Бурла додав, що оновлені результати, які містять дані про ще понад 1 000 людей, дозволяють вакцині претендувати на повне схвалення регулювальних органів США.

Зауважимо, що станом на 1 квітня вакцина дозволена Pfizer-BioNTech Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США в екстрених випадках.

Дані випробувань надають перші клінічні результати, які свідчать про те, що вакцина може ефективно захищати від циркулюючих нині варіантів, що є критичним фактором для досягнення колективного імунітету і припинення цієї пандемії для світового населення,

– заявив виконавчий директор BioNTech Угур Сахін.

Напередодні розробники заявили, що вакцина безпечна й ефективна для дітей віком від 12 до 15 років.

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