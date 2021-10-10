Фахівці з Королівського коледжу Лондона проаналізували дані понад 16 тисяч пацієнтів. Аналіз свідчить про те, що під час пандемії COVID-19 збільшилася кількість смертей серед людей з психічними розладами та розумовими порушеннями.

До теми Між Альцгеймера і COVID-19 знайшли взаємозв'язок: що це означає

До пандемії показники смертності серед людей з важкими психічними розладами вже були вищими, ніж серед населення в цілому. Але під час першої хвилі коронавірусу (в період з березня по червень 2020 року) смертність серед людей з психічними розладами та розумовими порушеннями значно зросла.

Зростання смертності серед людей з різними психічними хворобами

Згідно з дослідженням, кількість смертей від COVID-19 серед людей з порушенням здатності до навчання було в 9 разів вищою, ніж серед населення в цілому.

Серед людей з розладами харчової поведінки – майже в 5 разів.

Серед людей з розладами особистості та деменції – приблизно в 4 рази.

Серед людей з шизофренією – більш ніж утричі.

Людей, які живуть з важкими психічними розладами й розумовими відхиленнями, слід розглядати як вразливу групу, піддану ризику смертності від COVID-19, а також смерті від інших причин протягом усієї пандемії. Ми пропонуємо зробити вакцинацію пріоритетною й оптимізувати фізичне здоров'я і зниження ризику самогубств до, під час і після піків інфекції COVID-19 у людей з психічними розладами,

– заявив провідний автор дослідження Джаяті Дас-Мунши.

Як проводилось дослідження

За допомогою інтерактивної системи клінічних записів дослідники проаналізували анонімні дані від 167 122 пацієнтів в Південному Лондоні й довірчому фонді Maudsley NHS Foundation в період з 2019 по 2020 рік. Дослідники оцінили коефіцієнти смертності по дев'яти психічних розладах і інтелектуальній інвалідності, а також за етнічною приналежністю.

Важливо: коли захворюваність на COVID-19 знизилась з липня 2020 року по вересень 2020 року, тоді ж знизилася і смертність людей з психічними розладами й розумовими порушеннями. Але все одно показники летальності серед цих груп людей були удвічі вищими, ніж серед населення в цілому.