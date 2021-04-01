Під час пандемії сильно зросла кількість мертвонароджених та материнської смертності

Йдеться про опосередкований вплив ситуації на перебіг і результат вагітності. Найбільше зростання таких випадків відбулося в країнах з низьким і середнім рівнем доходів.

У новому огляді вчені проаналізували дані, які були отримані в 40 дослідженнях, що охопили 6 мільйонів вагітностей в 17 країнах з січня 2020 року по січень 2021 року. Дослідження, які стосувалися виключно впливу інфекції SARS-CoV-2, не ввійшли в цей аналіз.

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Як пандемія вплинула на народження дітей

Аналіз даних 12 досліджень показав, що в порівнянні з показниками до пандемії частота мертвонародження збільшилася на 28%. Дослідження материнської смертності, які включав новий огляд, були проведені у двох країнах із середнім доходом – Мексиці та Індії.

Дослідження материнської смертності, які включав новий огляд, були проведені у двох країнах із середнім доходом – Мексиці та Індії. У них материнська смертність у 2020 році зросла приблизно на третину в порівнянні з попереднім роком.

в порівнянні з попереднім роком. Три дослідження показали, що кількість операцій з приводу ектопічної (позаматкової) вагітності збільшилася майже в 6 разів . Вчені вказують, що при ранній діагностиці це стан можна вилікувати медикаментозно. Збільшення кількості хірургічних втручань свідчить про те, що жінки почали пізніше звертатися за допомогою.

. Вчені вказують, що при ранній діагностиці це стан можна вилікувати медикаментозно. Збільшення кількості хірургічних втручань свідчить про те, що жінки почали пізніше звертатися за допомогою. Кількість передчасних пологів і ускладнень при вагітності (наприклад, гестаційного діабету) під час пандемії не змінилася. Крім того, в цей період акушери не почали частіше застосовувати кесарів розтин і стимулювання пологів.

В цілому, показники були гірше в країнах з низьким і середнім рівнем доходів у порівнянні з багатими країнами.

З нашого дослідження чітко видно, що порушення, викликані пандемією, призвели до смертей матерів і дітей, які можна було запобігти, особливо в країнах з низьким і середнім рівнем доходу. Ми закликаємо посадових осіб і керівників охорони здоров'я зробити пріоритетом безпечну, доступну і рівну акушерську допомогу в рамках стратегічної відповіді на пандемію і після неї,

– зазначили науковці.